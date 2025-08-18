Holm skadad – stundande VM-kvalmatcher kan vara i fara
Emil Holm väntas missa helgens Serie A-premiär.
Samtidigt är försvararen ett lite osäkert kort inför stundande VM-kval.
Detta då han uppges ha åkt på en muskelbristning i låret.
Bologna inleder Serie A med att ställas mot AS Roma på lördag och då kommer man att få klara sig utan Emil Holm.
La Gazzetta dello Sport rapporterar att svensken åkt på en muskelbristning i låret och således inte är tillgänglig på lördag.
Exakt hur lång frånvaro det blir återstår att se, men tidningen spekulerar i att Holm kan bli borta i två veckor, något som gör att han är ett litet osäkert kort inför att Sverige ska inleda VM-kvalet i början av september.
Blågult ställs Slovenien den 5 september och Kosovo den 8 september.
