Uppgifter: IFK Norrköping värvar Abdoulie Tamba

Abdoulie Tamba har testats av IFK Norrköping.

Nu uppges han vara överens med klubben om ett kontrakt – och det väntas skrivas på inom kort.

Detta rapporterar Expressen.

Kort efter storförsäljningen av Kojo Peprah Oppong kunde FotbollDirekt avslöja att IFK Norrköping var på väg att plocka in Abdoulie Tamba på provspel.

Detta offentliggjordes sedan kort efter FD:s avslöjande.

Nu några veckor senare så ser mittbacken ut att skriva på för klubben.

Expressen uppger nämligen nu att Tamba kommer att skriva ett fyraårskontrakt med klubben inom kort.