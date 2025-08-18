AVSLÖJAR: Ny tung aktör har kontaktat Djurgården 

Djurgården tog i går poäng av serieledarna och på nytt med Keita Kosugi som en av matchens bästa.

Och intresset från utlandet bara ökar.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att franska Lille har kontaktat Djurgården om den japanske talangen.

Länge och väl har det ut som om Tobias Gulliksen är det mest säljaktuella namnet från Djurgården.

Kanske har det nu förändrats?

Keita Kosugi ser ut att ha glidit upp jämsides med norrmannen.

FotbollDirekt har länge och väl rapporterat om att Kosugi inte varit till salu – men kanske håller även det på att förändras.

Sportbladet har nyligen rapporterat om att Djurgården kräver en bit över 100 miljoner för att tänka om.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att Djurgården är kontaktade av Lille som i fjol var femma i Ligue 1, under helgen kom rapporter om intresse (från fransk media), men nu ska Blåränderna alltså ha kontaktas.

Fransmännen uppges, enligt FD:s källor, ha kapacitet att kunna lägga omkring nio miljoner euro – vilket motsvarar ganska precis 100 miljoner kronor. Ett formellt bud har däremot ännu inte presenterats.

Vid det här laget så har annars en lång rad klubbar figurerat i mediaflödet kring Kosugi – som exempelvis Atalanta, Benfica, Celtic – och även Lille.

Om denne japanske ytterback till sist går för summorna som nämns här så skulle han bli allsvenskans dyraste försvarstransfer genom alla tider – och topp-3 alla kategorier – om det blir plus 110 miljoner.

Den sympatiske 19-åringen kommenterade nyligen eftertänksamt för FD sin situation här.

– Om chansen kommer vill jag ta den, men blir jag kvar i sommar kommer jag inte vara ledsen eller besviken. Det är respektlöst mot mina lagkamrater, min tränare och hela Djurgården.

Den här säsongen så står Kosugi noterad för två assist på 20 matcher i allsvenskan.