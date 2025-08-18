Prenumerera

Officiellt: Loreta Kullashi klar för FC Badalona

Loreta Kullashi flyttar till Spanien.
Svenskan är klar för FC Badalona.

Loreta Kullashi som nyligen bröt med Inter i förtid har gjort klart med ny klubb.

26-åringen byter Italien mot Spanien, detta då hon skrivit på för FC Badalona.

”Vi välkomnar Loreta”, skriver klubben via X.

FC Badalona slutade på 13:e plats i Liga F förra säsongen och i premiären nästnästa helg ställs man mot Deportivo La Coruna.

