Officiellt: Loreta Kullashi klar för FC Badalona
Loreta Kullashi flyttar till Spanien.
Svenskan är klar för FC Badalona.
Loreta Kullashi som nyligen bröt med Inter i förtid har gjort klart med ny klubb.
26-åringen byter Italien mot Spanien, detta då hon skrivit på för FC Badalona.
”Vi välkomnar Loreta”, skriver klubben via X.
FC Badalona slutade på 13:e plats i Liga F förra säsongen och i premiären nästnästa helg ställs man mot Deportivo La Coruna.
