Nya planen för att ta in publik i allsvenskan - så här ska man övertyga

Fotbollen har bjudit in Folkhälsomyndigheten till nytt möte.

Till nästa möte med myndigheten så har nu SEF med sig en mall för hur man kan ta in publik på ett säkert sätt i år.

Målet: Få till en publiköppning med anpassning efter arenastorlek och olika förutsättningar.

– Vår tanke är att lämna över en matrismall beroende på pandemiläge och arenatyp. Där vi delar in det på ett par olika nivåer, säger SEF:s generalsekreterare Mats Enquist.

Tävlingssäsongen 2021 är nu bara dagar bort. Svenska cupens gruppspel ska inledas kommande helg, och allsvensk premiär är satt till helgen 10-11 april.



I fjol vid samma tid planerades det för en vanlig säsong, men i år är det annorlunda.

Coronapandemin är numera ett faktum, och säsongen i fjol blev för första gången någonsin en säsong inför tomma läktare.



Hur det kommer se ut i år hänger fortfarande i luften. SvFF och SEF har jobbat för att visa att man kan ta in begränsad publik, och inte minst få bort maxtaket och istället få en anpassning av publikstorlek utifrån arenatyp och andra förutsättningar.

Fotbollen bjöd nyligen in Folkhälsomyndigheten till ett nytt möte. Vid ett möte med FHM så kommer man ha med sig en tydlig plan kring hur man vill ta in publik.

SEF:s generalsekreterare Mats Enquist berättar om planerna:

– Vi har bett om att få ett nytt möte med Folkhälsomyndigheten som vi avvaktar svar på just nu. Där är vår tanke att lämna över en matrismall med anvisningar beroende på pandemiläge och arenatyp där vi delar in det på ett par olika nivåer, säger Enquist och exemplifierar:

– På de största arenorna, som Friends och liknande, där har vi naturligtvis helt andra förutsättningar än på mindre arenor. Vi delar in det i vilken arenatyp det är, vi delar in det efter pandemiläge. Och så lägger vi upp en åtgärdskatalog med saker som föreskrivs i de olika lägena. Det hoppas vi att vi får gehör för, för då kan man lite mer förutsägbart placera in, om det är högt, måttligt eller lindrigt smittoläge. Sedan finns det alltid förhoppningar att det till sist kommer till att pandemin är över. Vi vill tills dess att man i förväg säga, "då kan vi göra såhär för att ha säkra evenemang". Då kan vi vara så här många på Friends, så här många på Stora Valla och så vidare. Vi vill vara ett föredöme och ett gott exempel på hur man kan agera ansvarsfullt.

Han utvecklar:

– Principen är att vi ska ha en flexibel mall. Sedan ska varje klubb utifrån det göra sin unika lösning. För inget arrangemang och ingen klubb har helt generiska förutsättningar. Det kan vara så att man adderar och lägger till, att man hittar till exempel specifika lösningar. Till exempel för transporter till och från arena, det kan skilja sig åt. Även om det är samma typ av arena så är kringområdet annorlunda. Det är klubbens ansvar.

– Så vi sätter ramarna, gärna i dialog med FHM, sedan gör klubben den specifika lösningen. Men målet är att få en modell där vi kan visa upp med trovärdighet och förutsägbarhet, att "det här kan vi lösa".

Tillfällena för fotbollen att diskutera de här frågorna med FHM har inte varit många. I mitten av januari hölls ett möte med myndigheten, där fotbollen hade representanter från SvFF, SEF och EFD med.

Men till ett nytt möte är tanken att man ska vara mycket mer specifik kring sina förslag:

– Vi har haft med det här i diskussionerna tidigare, men kanske inte så formaliserat. Det var mer grunden för det vi ville prata om. Nu försöker vi komma ett steg längre så att vi har färdiga paket. Det är svårt att få till den här dialogen, så vi försöker vara snarast övertydliga om vad det går att göra. Det innebär att vi får sitta och gissa själva lite grann vad som är viktigt i just pandemifrågorna. Arrangörsfrågorna kan vi utan och innan. Idealiskt hade väl varit om vi hade kunnat jobba fram det här tillsammans, men det har inte varit möjligt så då får man hitta andra lösningar. Nu är vår tanke att försöka visa upp en lösning och så få gehör för det, att "bra, det här kan ni göra". Då har vi något att utgå ifrån.

– Grunden är att vi vill visa att vi kan vara ett föredöme i de här frågorna. Istället för att bli betraktade som en riskfaktor och ett dåligt signalvärde så vill vi kunna hjälpa till. Vi vill vara ett stöd i arbetet mot smittspridningen, där vi kan visa upp "så här gör man ett bra och säkert arrangemang". Vi vill eliminera bilden av att vara en risk och framför allt gå över till att kunna ses som en möjlighet istället för ett hot i pandemifrågorna. Det tycker jag vi har alla möjligheter att göra nu. Vi vill verkligen visa på att vi kan genomföra en öppning på ett bra sätt.

När ett möte där man kan presentera planen blir av är ännu oklart. Det var alltså för bara ett par dagar sedan som man tog kontakt med FHM om ett möte.

– Man får med all ödmjukhet inse att de har en pandemi att hålla på med. Det är inte helt givet att de prioriterar det här i samma minut som vi skickar in frågan. Men det är de här frågorna vi kommer jobba med, de här frågorna som ligger med till mötet.