AVSLÖJAR: Europeiska storklubbar vill ta tidigare MFF-namn

Förra året tappade Malmö FF flera talanger till utländska klubbar.

Uppsnackade Rooney Bardghji valde FC Köpenhamn och ett annat ungt namn som försvann var Donart Lubishtani. 16-åringen skrev förra sommaren på ett treårskontrakt med Veronaklubben Chievo hemmahörandes i Serie B.

Den offensive ytterbacken var tydlig med att han såg sin framtid utanför Sveriges gränser.

– MFF är ett bra lag, men fotbollen i Sverige passar inte många. Fotbollen utomlands däremot, den passar mig och många andra bättre. Man utvecklas mer i utlandet. I Sverige är det mycket långbollar och så, sa han till Expressen.

Lubishtani, som är född i Sverige men har föräldrar från Kosovo som han gjort ungdomslandskamper för, inledde i Chievos U17-lag men har på senare varit yngst i U19-lagets startelva. Talangen (född 2004) har dessutom tränat med A-laget på regelbunden basis. Nu intresserar sig större klubbar för Lubishtani.

Enligt FD:s källor är Roma en klubb som visar konkret intresse - en annan är den portugisiska storklubben Benfica. Inga bud är än så länge lagda men enligt uppgifterna är framförallt Roma väldigt intresserade av att hitta en lösning.

Agenten Christian Shamoun kommenterar FD:s uppgifter:

– Jag kan inte gå in på enskilda klubbar. Men ja, hans prestationer har väckt intresse från olika håll, säger Shamoun.

Vad kan du säga om hans tid i Italien så här långt?

– Donart anslöt till Chievo i augusti förra året. Då tillhörde han deras U17. Han har sedan dess tagit sig upp till U19-truppen, tagit en startplats där och tränar dessutom med A-laget vid flera tillfällen varje månad.

– Av de unga svenska spelarna som finns i Italien just nu så är han definitivt en av de som går bäst.

Redan i början på februari skrev den italienska sillyexperten Nicolo Schira om Romas intresse för Donart.

L’#ASRoma si muove sui giovani talenti: primi approcci per il gioiellino Samuele #Vignato e per il talentino Kosovaro Donart #Lubishtani del #Chievo, entrambi classe 2004 ma già stabilmente titolari in Primavera seppur sotto età. #calciomercato