Dif-lånet målskytt för Utsikten – räddade poäng

Varbergs Bois ställdes mot Utsikten i superettan.

Då slog Dif-lånet Kalipha Jawla till direkt.

Matchen slutade 1–1.

Utsiktens BK tar emot Varbergs Bois i superettan under fredagen. Varberg tampas om en topplacering i superetta samtidigt som Utsikten ligger i den nedre delen av tabellen.

Matchen inleddes bäst för bortalaget som i den 31:a minuten tog ledningen genom Emil Hellman som drog till från utanför straffområdet. Målet blev hans första på seniornivå.

– Det var på tiden. Det är inte ofta jag gör mål så den satt lägligt idag, säger Hellman till HBO Max i halvtid.

I den andra halvleken skulle Utsikten svara upp. Kvitteringen kom från Kalipha Jawla som är på lån från Djurgården. Vilket räckte för att rädda ett poäng. Matchen slutade 1–1.

– Jag anlände till Göteborg i går, så det var snabba ryck. Jag känner gubbarna väl och spelidén. Det är ett otroligt fint lag som egentligen inte ska ligga där de ligger, men vi får kämpa hårt i de resterande matcherna, säger Jawla till HBO Max