Oddevold vände i slutminuterna – efter självmål

Oddevold tog emot Trelleborg under fredagen.

Då stod hemmalaget för en dramatisk vändning i slutet.

Matchen slutade 3–2 till Uddevallaklubben.

Ik Oddevold har gått starkt i superettan den här säsongen och under fredagen ställdes de mot Trelleborg.

Det skulle bli en bättre ineldning för Skånelaget som i den 33:e minuten tog ledningen genom Filip Bohman. Målet skulle komma att bli det enda i den första halvleken.

– Jag tycker att det var lite upp och ner. Vi gav dem möjligheter till att ställa om på oss. Vi gjorde ett mål, vilket var viktigt, men kvaliteten måste höjas, förklarade Bohman i halvtid till HBO Max.

I den andra akten svarade hemmalaget. Kvitteringsmålet kom i den 61:a minuten signerat Linus Tornblad. Drygt tolv minuter senare återtog Trelleborg ledningen genom Hugo Engström som spelades fram av Filip Bohman.

Det såg länge ut att bli en seger för bortalaget men i den 87:e minuten kunde inbytte Liridon Kalludra kvittera för Oddevold. Bara två minuter senare var vändningen fullbordad efter att bollen tagit på TFF-spelaren Eren Alievski in i eget mål.

Matchen slutade 3–2 till Oddevold.



