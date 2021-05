"AIK i kontroll men får se upp i andra halvlek"

HALVTIDSRAPPORT ÖSTERSUNDS FK - AIK

ÖSTERSUNDS FK - AIK (0-2)

0-1 (12) Tom Strannegård, 0-2 (26) Henok Goitom

Hur går det i matchen?



AIK i kontroll under första halvtimmen men Östersund tog sig successivt in i matchen, ändå utan att utgöra något riktigt hot mer än några inspel från kanterna i AIKs straffområde. Strannegårds mål i tolfte minuten var hans i allsvenskan men kanske också det enklaste han kommer att göra i sin karriär, då han stötte in bollen i tomt mål från någon decimeters håll. Goitom visade sin briljans i den 26:e minuten när han skickade bollen knapp styrfart över mållinjen men ändå tillräckligt hårt med vänsterfotens utsida förbi Aly Keita.

I första halvlekens slutminuter var det nära att Sotirios Papagiannopoulos styrde in bollen i eget mål men fick se bollen gå över ribban.



AIK får se upp i andra halvlek, för det såg ut som om kommandot var på väg att vippa över till hemmalaget i slutet av den första halvleken.







Vad behöver lagen förbättra till den andra halvleken?

AIK bör se upp med Östersunds inspel från kanterna. Inte minst har Mikael Lustig haft det kämpigt vid ett par tillfällen och även Erick Otieno har släppt till en del på sin kant. Men på det hela taget har AIK god koll på det här och gör man ett mål till är den här matchen i segersäcken.

Östersund kom in till matchen men väl stor respekt men den släppte efterhand. Och kan laget fortsätta på den inslagna vägen från starten av den andra och få in ett mål kan det verkligen bli en match av det här. Men det kräver då också att man kommer till bra och vettiga avslut som man inte förmått mot Janosevic så här långt.

Tips, slutresultat: 1-3

