Punktmarkerar EM: Ekwall och Lühr från det blågula lägret

FotbollDirekt vill vara pulsen på svensk fotboll.

Allsvenskan är då i dag den viktigaste ingrediensen under säsongerna, och kommer så fortsatt att vara. Men under det senaste året så har vi också följt Sverige under EM-kvalet, och därmed resan fram till idag då Emil Forsberg, Alexander Isak & Co sammanstrålar för ett första förberedelseläger i Båstad.

Och nu växlar vi alltså upp ytterligare.

Både Patrick Ekwall och Mathias Lühr kommer att finnas runt det svenska landslaget så länge det blågula EM-äventyret pågår, och vi hoppas givetvis att det innebär fram till den 11 juli då finalen spelas på Wembley i London.

Dagliga rapporter kommer i form av tv, krönikor och nyheter - där givetvis hela FotbollDirekts redaktion är inblandad.

Vi är med under uppladdningen, som innefattar landskamper mot Finland (29 maj) och Armenien (5 juni), och hänger på över gruppspelet i spanska Sevilla där Sverige möter Spanien den 14 juni och ryska St. Petersburg (där blågult möter Slovakien 18 juni och Polen 23 juni) om allt går som planerat.

Sedan hoppas vi givetvis att resan blir betydligt längre än så.

Vi ser fram emot ett äventyr som förhoppningsvis blir klassiskt, och hoppas att ni vill hänga med på vägen!

Det första tv-inslaget från Båstad ser ni i spelaren ovan!