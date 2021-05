Beredd lämna Röda Stjärnan för allsvenskan - öppningen för hyllade tränaren

Milos Milojevic tog Mjällby upp i allsvenskan 2019. Men kort efter att avancemanget blev klart så bröt han med Blekingeklubben. Och strax innan jul det året blev ny klubb klar: Röda Stjärnan.

Milojevic fick en roll som assisterande tränare bredvid Inter-legendaren Dejan Stankovic i den serbiska storklubben.

Första hela säsongen i klubben är nu avslutad. Och Röda Stjärnans resultat går inte av för hackor: Överlägsen seriesegrare. Cupsegrare. 16-delsfinal i Europa League, där man åkte ut mot Zlatan Ibrahimovic och Milan efter ett tajt dubbelmöte (Milan vidare på fler bortamål).

Säsongen slutade med otroliga tabellraden 35-3-0 på 38 matcher, och sanslösa 114-20 i målskillnad för Röda Stjärnan. Man skrapade ihop 108 poäng, 13 fler än ärkerivalen Partizan Belgrad. Målrekord och poängrekord i Serbien, ett målsnitt på 3,0 per match.

Milojevic har precis flugit tillbaka till Sverige när FotbollDirekt når honom. Det har gått en vecka sedan serien spelades klart, men det är inte storslaget firande som gör att han väntat med resa tillbaka hit, där han har sin familj.

– Nej inget firande för mig, det var bara firande för spelarna. Jag firar inte med spelarna, det är inte min stil. Men det var svårt att hitta flyg till Sverige, så det dröjde till idag, säger Milojevic.

– En jättejättestark säsong som laget har gjort. Att både vinna ligan och cupen, det är jätteviktigt för klubben. Vinna dubbeln, första gången på 14 år. Så allt känns jättebra. Första gången som Röda Stjärnan vinner så här stort, man har vunnit obesegrade tidigare men det var åtta oavgjorda då, nu bara tre oavgjorda.

Hur mycket har det handlat om att ni är bra, hur mycket är kvaliteten på ligan?

– Det är självklart så att vi har störst kvalitet. Så var det också innan vi kom in, men det har också med vårt spelsätt nu att göra. När vi kom in så hade Röda Stjärnan två raka titlar och två vändor i Champions League. Men det var lite mer reaktiv fotboll, mycket kontringar. När vi kom in sade vi, "okej, vi är Röda Stjärnan", vi är bästa laget i landet". Vi vill kontrollera matcherna, ha possession, vi vill göra tre mål per match. Och så klart vill vi vinna alla matcher på säsongen.

– Så vi har ändrat spelsätt helt. Och på de senaste två transferfönstren har vi bytt ut sju-åtta spelare, så det har också hjälpt. Vi har valt rätt spelare för spelsättet.

Är du involverad i rekryteringsprocessen?

– Inte direkt, men när det kommer till analys av spelare som kan komma in, statistik och detaljer... huruvida spelarna som kommer in passar för vårt spelsätt. Alla som är aktuella för Röda Stjärnan är bra, det är mer frågan om de passar in i spelsättet.

Nu väntar nytt Champions League-kval i sommar för Röda Stjärnan. Men det är oklart om Milos Milojevic är med då.

FotbollDirekt skrev i januari om hur Milojevic kan komma att lämna Röda Stjärnan nu i sommar, trots ett kontrakt som går ut i juni 2022. Han bekräftade då att klubben är beredd lyssna och släppa honom om han hittar ett nytt jobb som han själv finner intressant.

– Ja, det var snacket i december när det fanns lite intresse från andra klubbar. De sade att jag måste vänta till nu i sommar. Om det dyker upp någon klubb som vill jobba med mig och som jag vill köra på, då får jag snacka med Röda Stjärnan och förklara för dem vad jag vill göra och varför, säger Milojevic nu.

– Jag hoppas att de förstår min situation och mina ambitioner. Så det är alltid möjligt att hitta en lösning i såfall, det hoppas jag.

Det har funnits två huvudanledningar till att Milojevic varit öppen för att lämna Röda Stjärnan. Dels en ambition om att få ett huvudtränarjobb, dels hans familjesituation där han haft familjen kvar i Sverige.

– Det är samma nu, men som jag sagt tidigare: Jag tar inte beslut enbart på grund av familjesituationen.

Det handlar om rätt klubb, rätt utmaning. Om jag kan få ihop klubb och familjesituationen så är det bra, men om inte... om fyra-fem månader så är min fru klar med sina studier, så då kan familjen flytta med mig till Serbien eller var jag nu kommer att jobba.

– Ambitionen är ett huvudtränarjobb, Sverige och Skandinavien vore optimalt. Men om inget dyker upp så jobbar jag någon annanstans.

Redan i vintras fanns konkret intresse från svenska klubbar. Milojevic bekräftade själv kontakter med Helsingborgs IF. En återkomst till Mjällby uppgavs också aktuell. Nu kopplas han ihop med Hammarby, där Stefan Billborn uppges få sparken efter cupfinalen på söndag. Enligt Tränarkarusellen är Milojevic en huvudkandidat att ta över efter Billborn.

Rak fråga, är det några svenska klubbar som kontaktat dig?

– Nej, inte från Sverige. Jag har varit i kontakt med klubbar från andra länder. Men bara kontakter som kanske följs upp med videomöten och sådana grejer. Men inget från Sverige, nej.

– Jag fick en bild skickad till mig av en kompis där det stod att jag var en kandidat för Hammarby om Billborn får lämna. De har en jätteviktig match på söndag, men nej, vi har inte haft någon kontakt.

Det finns emellertid en relation till Hammarby genom klubbens sportchef Jesper Jansson:

– Om jag känner Jesper? Jag har tränat hans son (Kevin Höög Jansson) i Mjällby så då är det klart att vi pratat en del om hur jag ser på hans sons utveckling. Vi känner varandra, men jag känner de flesta sportcheferna i Sverige.

Du är medveten om situationen i Sverige, där iallafall två allsvenska klubbar (Häcken och Örebro) letar ny tränare, ytterligare ett par klubbar kan komma att behöva ny tränare?

– Jag följer allsvenskan, men jag är inte så upptagen med att läsa nyheterna, speciellt inte Silly Season. Det finns alltid spekulationer. Men visst, jag har sett en del spekulationer kring tre-fyra klubbar som mitt namn kopplades till.

– Men som jag sade, det är bara spekulationer och en del av Silly Season. Förmodligen för att folk vet att min ambition är att bli huvudtränare igen.

ANTON ZETTERMAN - LENNART SANDAHL