Ingen föredetting som återvänder - det här ger Bajen rätt

En återkomst i Hammarby för Björn Paulsen är klar. Den danske försvararen har varit aktuell för Bajen-comeback under det senaste året, och nu är det spikat.

I helgen blev det klart att hans tyska klubb Ingolstadt tar steget tillbaka upp i 2.Bundesliga. Man vann play off mot Osnabrück och efter den andra matchen i dubbelmötet kommunicerade Paulsen själv: Han lämnar.

Kontraktet med Ingolstadt går ut och det blir ingen fortsättning. Paulsen gav beskedet på Instagram dagen efter avancemanget:

"I går slutade äventyret i Tyskland så som ett riktigt äventyr ska sluta. Med en bra avslutning. Vi gick upp till 2. Bundesliga efter en totalseger mot Osnabrück i play off med 4-3. Jag vill tacka alla medspelare, supportrar och andra kring klubben två och ett halvt år som varit fantastiska", skrev han.



Och i tillägg fanns hashtagen #strongasfuck, en referens till Bajen-tiden då Alexander Axén kallade Paulsen ”strong as fuck” i en C More-intervju.

Redan där pekade allt mot en Bajencomeback som nu alltså är klar. Kontraktet är skrivet på tre och ett halvt år, han lämnar gratis men kostar av allt att döma ett par miljoner kronor i sign on.

Den Paulsen som lämnade Hammarby var central när laget 2018 gjorde sin bästa säsong i allsvenskan på tolv år.

2018 var ett år där Hammarby tog ett stort kliv framåt. De tre första säsongerna efter allsvenska comebacken hade gett två elfteplatser och en niondeplats. Nu slogs man plötsligt om Europaplatser. Det föll i allra sista omgången när man kryssade borta mot Östersund, och Bajen slutade trea.

Enligt analysföretaget Twelves algoritm så var Paulsen allsvenskans tredje bästa spelare det året. Bara Gif Sundsvalls David Batanero och Häckens Paulinho (nu i Hammarby) rankades högre.

Statistiken bygger på expected goals-modellen, fast över hela planen. Alla aktioner som en spelare gör på planen belönas med en poäng; om det är en offensiv aktion baseras poängen på hur stor inverkan aktionen haft för att öka chanserna att egna laget gör mål (enligt xg).

Och tvärtom defensivt; poäng sätts efter hur avgörande aktionen varit för att förhindra mål för motståndaren.

Modellen förklaras utförligt längst ned i artikeln.

En titt på Paulsens mest avgörande aktioner den sista säsongen med Hammarby:





Som synes var han närvarande i bägge straffområdena och bidrog till mål framåt samt förhindrade mål bakåt. Ett blockat skott på mållinjen gav högsta poängen defensivt, fem mål framåt gav högst poäng offensivt.

Defensivt rankades han som fjärde bästa spelare det året, offensivt på plats 25, Han var även topp 25 off ball, alltså aktioner i närheten av bollen (presspel) och i skottkategorin.

***

Under den gångna säsongen i Ingolstadt har Paulsen spelat 30 matcher (liga och play off).

Om man tittar på statistik från Wyscout för den gångna säsongen så sticker Paulsen inte ut nämnvärt i någon enskild kategori - han vann 60,27 procent av sina höjddueller vilket han var 29:e bäst i ligan med. Han vann 36 höjddueller i eget straffområde, vilket han var 21:a bäst i ligan med.

Paulsen var på 25:e plats i kategorin "ball progression by passes", dvs hur långt fram i banan en spelare tagit bollen med passningar totalt (på amerikansk fotboll-vis). Totalt 367 meter.

Utöver detta är han inte med på topp 30 i någon kategori.

Det blev tre mål och en assist över hela säsongen för Paulsen, och han har snittat 1,13 skott på mål per 90 minuter, vilket få anses vara högt för en försvarare. Dock bara 28,8 % på mål och ett xg på 0,12/match.

Paulsen var inblandad i 21,25 närkamper per 90 minuter, där han gick segrande ur 55,3 % av dessa. Han stod för 5,3 lyckade brytningar per 90 minuter.

Enligt Wyscouts ranking var han trots detta bland de bättre försvararna i ligan.

Paulsen rankas som 3.Bundesligas femte bästa mittback (han har även använts som ytterback). Detta enligt Wyscouts index, som bygger på statistik under säsongen.

Nu kan han alltså återvända till Hammarby. Kontraktet med Ingolstadt går formellt ut sista juni, men han kan skriva på för ny klubb redan nu.

***

Här nedan förklarar Twelves CEO Marcus Lådö hur företagets poängsystem fungerar:

– Varje bollkontakt får en poäng baserat på hur det bidrar till att skapa målchanser eller förhindra målchanser. Poängsystemet utgår från mål som ger 1000 poäng och alla andra prestationer sätts i relation till det, säger han till FotbollDirekt.se och fortsätter:

– Så om en passning ökar chansen att ett lag ska göra mål till 5 % så ger vi den passningen 50 poäng. Om en försvarare tar tillbaka bollen i en position där det blir mål 23 % av tillfällena så får försvararen 230 poäng. För den som känner till begreppet “expected goals” så är poängsystemet just detta, men över hela planen för alla moment.

Poängen delas in i Attack, Defense, Off ball, Shots och Errors.

* Attack: Passningar eller dribblingar av en spelare som poängsätts baserat hur det ökar chansen till att egna laget gör mål.

* Defense: Brytningar och rensningar av en spelare som poängsätts baserat på hur det minskar chansen till att motståndarlaget gör mål.

* Off ball: Om en spelare varit aktiv i närheten av bollen och på så vis bidragit till att pressa motståndaren.

* Shots: Skott som poängsätts utifrån vilken position de tas ifrån och hur stor sannolikhet det är att det blir mål.

* Errors: Misstagen sträcker sig över alla ovanstående kategorier och visar en sammanställning av alla negativa poäng.

