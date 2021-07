Andreas Granqvist vånda - gillar det inte alls

Max Svensson har varit en viktig spelare för Helsingborgs IF i flera säsonger.



Avtalet med Skåneklubben går ut i vinter och då kan 23-åringen lämna föreningen gratis och HIF:s sportchef gillar det inte alls.

- Vi ser gärna att han fortsätter i HIF, säger Andreas Granqvist till Helsingborgs Dagblad.

Max Svensson har länge setts inom Helsingborgs IF som den nästa stora försäljningen. Han kom upp till A-laget redan 2016 och har under flera säsonger varit given i startelvan. Trots sin unga ålder har han hunnit med 115 matcher i den röda tröjan och gjort 26 mål och 8 assist.

Flera utländska klubbar har visat intresse genom åren och redan i vintras tackade Andreas Granqvist, sportchef i Helsingborgs IF, nej till ett skambud på spelaren.

- Vi visste inför den här säsongen att han hade ett år kvar. Vi valde att inte sälja honom eftersom vi tyckte budet var tillräckligt intressant. Och vi visste hur mycket Max kan göra för klubben.

- Det var viktigare att han var kvar än att vi fick ett bud som inte var tillräckligt bra. Vi får se om det dyker upp något nytt och får i sånt fall utvärdera det.

- Vi vill helst att Max spelar säsongen ut om inget tillräckligt bra dyker upp, säger Andreas Granqvist till Helsingborgs Dagblad.

Svenssons kontrakt med Helsingborgs IF går ut i vinter. Det innebär att mittfältaren kan lämna klubben i vinter som Bosman. Om Granqvist vill få betalt för spelaren måste han säljas under sommarfönstret eller förlänga kontraktet.

- Max vet var vi står, vi ser gärna att han fortsätter i HIF om det inte finns något alternativ utomlands. Han har varit i HIF länge och vill som alla andra komma ut i Europa och prova på det, vilket man måste ha respekt för.

Andreas Granqvist har varit i en EM-bubbla i flera veckor. Nu återstår det att se om han lyckas förlänga eller sälja Max Svensson innan sommarfönstret stänger.

JONATHAN SJÖDIN









