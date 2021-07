Andelstorget bjuder på två fina spikförslag på Europatipset

EM-slutspelet går nu in i sitt absoluta slutskede där endast två semifinaler och final återstår. Andelstorget har högform och satte hela åtta stycken 13-rätt under lördagens Stryktips. Ger här sina korta tankar om onsdagens Europatips.



England ser ut att bli en spelvärd spik då svensken förmodligen gillar det danska laget, speciellt när Sverige har åkt ut. Inget konstigt i det speciellt med tanke på vad som hände med Eriksen och dessutom hur danska spelarna har charmat fotbollseuropa. Danmark har dock behövt gå hårt på sina spelare här fram till denna match och där motståndaren England istället har kunnat rotera friskt och har en klart bredare trupp. Dessutom får man spela på hemmaplan med rejält tryck på läktarna. Engelsmännen har ett ramstarkt försvar och har fortfarande inte släppt in mål i turneringen. Det blir så klart ingen walk in the park för England som i mötet med ett utpumpat Ukraina i kvartsfinalen men till i nuläget 52% är det en given spik för oss på Andelstorget.

En andra spik från de lägre divisionerna är IFK Skövde som kommer från en mäktig 4-0 vinst borta i skaraborgsderbyt mot Gauthiod, en match där man på förhand var klar underdog. Skövde är underskattade och har fått ett fint nyförvärv dessutom i veckan i Ahmed Abed Al Rahman som gjorde åtta mål på elva matcher ifjol. Unga Karlstad är mycket upp och ner i denna serie och ett klarat kontrakt vore en fin framgång. Deras bästa spelare från förra säsongen gick till ”storebror” Karlstad Fotboll i division ett och det är ett kännbart tapp. Skövde med sina tre spanjorer och klasspelare i Uusitalo samt Yonakhir ska vara numret för stort här. Fin spik upp till 60% enligt oss.

Med dessa båda spikar bygger vi system på Europatipset under onsdagen. Spelstopp är 18:54!

Vill du spela med Andelstorgets experter? Ratta in i butiken via denna länk!