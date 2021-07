Officiellt: Superettan-klubb lånar Erik Björndahl

Erik Björndahl, 31, är klar på ett låneavtal som sträcker sig säsongen ut.

- I Erik får vi nu en forward som passar in perfekt i vårt spelsystem, säger Västerås tränare Thomas Askebrand till klubbens hemsida.

2019 vann han skytteligan i superettan på 20 mål. Efter två säsonger med knapp speltid i Örebro SK lånas nu anfallaren Erik Björndahl ut till Västerås SK säsongen ut.

– Utlåningen till VSK har varit på gång en längre tid, faktum är sedan i vintras. Nu gick det att få till och jag är jätteglad att det blivit verklighet. Jag vill spela fotboll och utlåningen till VSK blir perfekt för mig på det sättet. I mina samtal med Thomas (Askebrand) har jag fått en bra bild av hur laget spelar och vad jag kan bidra med, säger Björndahl till hemsidan.

Västerås tränare Thomas Askebrand är nöjd med att lånet äntligen har gått i lås.

- Sedan november 2020 har vi jobbat mot att kunna låna in Erik till VSK. En av anledningarna till att vi inte plockade in någon forward i vinterfönstret var att jag hoppades och trodde att vi skulle kunna lösa det här lånet nu i sommar. I Erik får vi nu en forward som passar in perfekt i vårt spelsystem. Han är väldigt bra i boxen, bra på huvudet och fungerar som targetspelare. Hans egenskaper är helt rätt för oss och vi vet vad han kan efter hans säsong i Degerfors 2019, säger Askebrand.

Erik Björndahl har sammanlagt stått för 30 matcher i Örebro SK och stått för tre mål. Hans kontrakt med den allsvenska klubben sträcker sig över nästa säsong.

