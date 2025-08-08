Uppgifter: Newcastle har startat förhandlingar med Kolo Muani

Newcastle letar efter en ny anfallare.

Detta då Callum Wilson har försvunnit – och Alexander Isak kan vara på väg bort.

Nu skriver Sky Sports Florian Plettenberg att ”The Magpies” har inlett förhandlingar med PSG:s Randal Kolo Muani.

Det är en tämligen omskriven position i Newcastle just nu, nummer nio.

Med tappet av Callum Wilson till West Ham och Alexander Isak som sägs vara på väg till Liverpool – som har lagt ett jättebud – behöver klubben förstärka inför den kommande Premier League-säsongen.

Nu har man vänt blickarna mot Frankrike och dess huvudstad. Detta då Randal Kolo Muani och Newcastle, enligt Sky Sports Florian Plettenberg, har inlett förhandlingar då den engelska klubben har med anfallaren på sin shortlist efter att inte ha lyckats värva Benjamin Sesko.

Vidare skriver Plettenberg att Newcastle fortsatt undersöker andra alternativ men har Kolo Muani som ett tydligt mål.

Under vårsäsongen var den 26-årige anfallaren utlånad till Juventus där han gjorde åtta mål på 16 Serie A-matcher. Hans kontrakt med PSG sträcker sig till sommaren 2028.