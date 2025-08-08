Uppgifter: Mjällby värvar Svanberg

Mjällby ser ut att värva Ludvig Svanberg från Gif Sundsvall.

Det rapporterar Expressen.

Förra veckan sålde Mjällby mittbacken Jakob Killerich till belgiska Zulte Waregem – mitt under den pågående allsvenska guldjakten.

Nu har de gulsvarta hittat sin ersättare.

Enligt Expressen är klubben överens med Gif Sundsvall om en övergång för Ludvig Svanberg, 22. Mittbacken väntas genomgå den medicinska undersökningen inom kort innan affären kan slutföras.

Lokaltidningen ST har tidigare rapporterat att även IFK Norrköping och Djurgården visat intresse för Svanberg, men nästa klubbadress blir alltså de nuvarande serieledarna i allsvenskan.

Svanberg har startat 14 matcher i superettan den här säsongen för Sundsvall. Han fostrades i Hammarby och anslöt till ”Giffarna” i början av 2024.