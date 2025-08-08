Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Klart: Eartha Cumings klar för Manchester City

  Author image

    Lovina Stafhammar

    • Webbredaktör

    

    

    Den före detta Rosengårdsmålvakten har hittat en ny klubb.
    Hon är klar för Manchester City.
    Cumings skriver ett treårskontrakt.

    Eartha Cumings har lämnat Rosengård efter några succéfyllda år. Nu står det klart att hennes nästa klubbadress blir Therese Sjögrans, Manchester City.

    I fjol vann hon damallsvenskan med FC Rosengård, släppte in totalt nio mål och utsågs till ”årets målvakt” i serien. Hon lämnade Rosengård i och med att hennes kontrakt gick ut. Hennes nya kontrakt med City stäcker sig över 2028.

