Vecchia om långa frånvaron: ”Varit en jävla lång process”

Han har inte spelat fotboll på 16 månader.

Nu är Stefano Vecchia med i en Malmö FF trupp igen – och friskförklarad från sina ryggproblem.

– Det har varit en process att få tillbaka allt det och göra rätt, säger han till Fotbollskanalen.

Det var i en match mot Hammarby den sjunde april förra året som Stefano Vecchia senast spelade fotboll för Malmö FF. Detta då han efter det har tvingats från planen på grund av problem med ryggen.

Nu, 16 månader senare, är 30-åringen redo att vara med i den matchtrupp som ska ta sig an serieledande Mjällby under morgondagen – och har friskförklarats från problemen med ryggen.

– Det var ett diskbråck som tryckte på en nerv, så det har varit mer än bara ont i ryggen. Man tappar styrka och allt vad som är där, så det har varit en process att få tillbaka allt det och göra rätt, så att det blir bra, säger Stefano Vecchia till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Det har varit en jävla lång process. Det är egentligen den sista tiden som det har vänt. Ryggen är komplex så det gäller att hitta det som funkar. Så klart jobbigt, men ändå glad att jag till slut hittade det.

På frågan om han någonsin var orolig över att inte lyckas komma tillbaka till fotbollen svarar han:

– När du varit borta ett år och ryggen inte blivit så mycket bättre så är det klart att man börjar undra vad som sker. Det är klart att man är orolig, jag vill bara spela fotboll och spela varje match – det är därför jag är här. Man blir stressad, men fan, nu är vi här haha.

Matchen mellan Malmö FF och Mjällby AIF har avspark klockan 15.00 imorgon, lördag.

