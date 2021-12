Zoran Lukic: "Jag underskattade AIK - de är värda en ursäkt"

Vår expert, den dubble mästartränaren med Djurgården, Zoran Lukic, har visat sig vara en svingande tippare och kryddar detta med lika svingande analyser.

Inför varje allsvensk omgång analyserar Lukic tre intressanta matcher för FD:s läsare - och med sin erfarna blick och unika kommentarer så ger han sin syn på utgången.

Inför allsvenskans sista omgång så utser han Malmö FF till värdiga seriesegrare, förklarar varför han inte kommer att saknar Östersunds FK i allsvenskan - och ber om ursäkt till AIK.

AIK-Sirius

Friends arena, lördag kl 15.00

Zorans analys:

Jag måste börja med att säga att inte bara jag utan nästan alla andra - förutom inbitna AIK:are - underskattade AIK:s förmåga att skapa nytt liv hela tiden. De är värda en ursäkt. Jag har hela tiden hävdat att de inte ska kunna löpa linan ut och slåss om SM-guldet, met gör de nu i sista omgången.

Allt som varit och allt som man sett och så tabelläget på det, så är jag beredd att svänga och säga att AIK, även om man inte har saker i egna händer nu så har man svarat för något mycket starkt. Och om det inte händer något oväntat - som i och för sig hänt ofta i årets allsvenska - så slår de Sirius.

De har en chans på guldet, och sen vill de avsluta inför sin publik på ett snyggt sätt och bevisa att de är värdiga tvåor om det skulle blir så.

Jag är imponerad av Bartosz Grzelak. Han trodde på det man gjorde, och han påverkades inte av något runt omkring. han stod för sin idé och filosofi och det har gett resultat. Bartosz är en av få som haft kontinuitet i det han gjort, han är duktig på att sälja sin idé till spelarna - som också köpte den. Ett strålande jobb har han gjort.

Ola Andersson (sportchef i Sirius) gör också ett bra jobb. Sirius har tappat viktiga spelare, men hittat en linje man tror på och följer strikt. Det ger resultat då spelarna är trygga, alla har sin roll och gör den till hundra procent. En eloge till Sirius som blivit ett stabilt allsvenskt lag.

Tips: AIK vinner

Malmö FF-Halmstad

Eleda Stadion, lördag kl 15.00

Zorans analys:

Ja, hur många gånger har jag sagt att det är en given etta. Och om någon etta är given så är det i den här matchen. Men, som sagt, allsvenskan är ju svår men det räcker ju också med ett kryss för Malmö här.

Men jag tror inte man lämnar något slumpen, och inspirationsmässigt och sett till alla fakta ska Malmö FF vinna den här matchen.

En tabell ljuger inte över 30 omgångar, tar man flest poäng så är man också värdiga mästare. Vi var nog alla överens inför säsongen att Malmö Ff har den bästa truppen, och de bästa förutsättningarna - så visst är de värdiga vinnare.

Underskatta heller inte att de gjort mycket för att etablera svensk fotboll internationellt, de deltar kontinuerligt i Europaspelet och till och med Champions League. Syns man så finns man, det ska Malmö FF ha en eloge för.

Halmstad då? Nu tror jag inte att det är lätt att ställa om från Halmstads kontrollerade och riskminimerande spel, och plötsligt bli ett aggressivt och högt pressande lag. De kommer lita på sitt tajta försvar och inte ändra så mycket. Kanske tar man lite mer risker när de ges, men inget stort kommer att förändras när Halmstad möter Malmö FF.

Jag tror dock inte att de har en chans i den här matchen. Men jag tror att de klarar ett allsvenskt kval mot Helsingborg. Ser man till spelare och stabilitet i föreningen så klarar man det över två matcher.

Tips: Malmö FF vinner

Östersund-Degerfors

Jämtkraft arena, lördag kl 15.00

Zorans analys:

Det kan räcka med en poäng för Degerfors och det är Degerfors fullt kapabla till att fixa. Östersund vill säkert inte bara ställa ut skorna skorna i den här sista allsvenska matchen, men motivation och allt annat är på Degerfors sida. Man har en också en seger mot IFK Norrköping i ryggen och man vet att man har en målskytt (Victor Edvardsen) som kan förvalta lägena som dyker upp.

Det här är en tvåa i min värld.

Jag kommer inte att sakna Östersund i allsvenskan, av den enkla anledningen att man tar man så få poäng och haft sådan stor turbulens i klubben. Dessutom vill jag ifrågasätta deras val av tränare inför den här säsongen, det var minst sagt tveksamt (med Amir Azrafshan). Det är trots allt allsvenskan. Inget ont om hans kvaliteter, men har man inte varit i allsvenskan och vet vet hur det fungerar så får man problem.

Sen plockar man in Per-Joar Hansen sent från Norge för att rädda upp allt, men det är ju för sent. Han är ingen magiker som kan bara förändra saker.

Därför tycker jag inte synd om Östersunds FK.

Tips: Degerfors vinner





