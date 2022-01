Sjätte raka i allsvenskan - Daniel Bäckström höjer målsättning

IK Sirius stannade kvar i allsvenskan.

Kommande säsong blir deras sjätte raka i allsvenskan.

Nu är det dags för Uppsalalaget att ta nästa kliv och klättra i tabellen.

– Då kommer vi att göra en bättre säsong rent tabellmässigt, säger Sirius huvudtränare Daniel Bäckström till FotbollDirekt.

IK Sirius blandade och gav i fjol med höga toppar och djupa dalar. Daniel Bäckström hade inför säsongen anlänt som ny huvudtränare och det tog lite tid innan allting stod rätt till.

– Vi gick in i säsongen 2021 med speciella förutsättningar. Vi hade stora omsättningar i spelartruppen med tanke på att framförallt toppspelare som Elias Andersson, Stefano Vecchia och Hjalmar Ekdal hade lämnat klubben. Med min ingång som ny huvudtränare tog det ett halvår innan vi fick saker och ting på plats. Från och med sommaren så är jag nöjd med det som vi presterade som helhet. Många spelare tog stora kliv samt utvecklades mycket och samma sak med vårt spel, säger Bäckström till FotbollDirekt.

– Sammanfattningen är väl att vi gjorde framsteg med sättet vi jobbade på. Förhoppningsvis kan vi starta kommande säsong på en högre nivå med tanke på att vi har ganska lik trupp från i fjol och att jag går in i mitt andra år som huvudtränare.

Sirius gör sig nu redo inför sin sjätte säsong i allsvenskan. Förutom säsongen 2017, då det blev en sjundeplats, har de tillhört den nedre regionen av tabellen senaste åren. Nu har de blåsvarta från Uppsala etablerat sig i allsvenskan och Bäckström vet vad som krävs för att de ska ta ytterligare steg.

Hur ska ni ta nästa kliv och klättra i tabellen?

– Jag tror att vi kommer att fortsätta spela en anfallsfotboll som vi upplever är effektiv men som vi också är stolta över att kunna göra. Jag tycker vi har varit vassa i speluppbyggnaden och ju längre fjolåret gick blev vi bättre och bättre på att skapa målchanser.

– Vårt största utvecklingsområde blir att vara bättre i försvarsspelet på egen planhalva. I fjol släppte vi in alldeles för många mål. Kan siffran på våra insläppta mål sjunka från -53, till först och främst under -50, men sedan närma sig -40 så kommer vi att göra en bättre säsong rent tabellmässigt. Det säger all logik.

– Vi ska jobba på alla delar i spelet men jag vill att vi ska ta steg och jag tror att vi har potential att göra det.

Sirius letar även efter förstärkning till backlinjen.

– Det är väl ingen hemlighet att vi söker ytterligare en eller två mittbackar.

Bäckström säger att de måste vara lugna vid försvar på egen planhalva. Att de ibland ska kunna vila lite utan bollen för att sedan inte stressa upp sig för mycket om det skulle komma ett inlägg eller avslut.

– I fjol släppte vi in för mycket mål på hörnor och frisparkar. Att kunna hitta en trygghet är en nyckel och det är en träningsfråga.

Är känslan inom laget att ni kan ta nästa kliv?

– Vårt fokus ligger på att göra nästa dag, match och träning så bra som möjlig. En säsong är lång och alla lag vill rusta upp och bli bättre. Bland alla spelare och ledare har vi bestämt att vi ska göra det bästa möjliga av nästa träning och nästa match. Sen vad det leder till får man se längre fram.

–Vi ska maxa varje kommande aktivitet. Där upplever jag att det finns en stor hunger och ett driv i den här spelartruppen att vilja bli bättre. Blir man bättre kommer resultaten bli bättre över lag. Det brukar vara logiskt.

I dag ställs Sirius mot Örebro i årets första träningsmatch. Avspark klockan 14:00.

