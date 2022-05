JUST NU: Tungt besked - anfallaren borta resten av säsongen

Inför säsongen plockade IF Karlstad Fotboll in anfallaren Lovette Ofori, Nu meddelar klubben att 26-åringen ser ut att missa resten av säsongen på grund utav en långtidsskada.

Lovette Ofori plockades in av IF Karlstad Fotboll från Sandvikens IF inför säsongen.

Anfallaren har hittills spelat två matcher i ettan norra och stått för ett mål.

Nu meddelar klubben att det inte ser ut att bli några fler matcher i år då Ofori befaras missa resten av säsongen på grund av en långtidsskadad.

- Det handlar om en allvarlig lårskada som kräver operation. Prognosen från medicinska teamet säger att han inte spelar mer den här säsongen, berättar sportgruppens Tobias Johansson för Nya Wermlands Tidning och fortsätter:

- Tråkigt som tusan för Lovette i första hand, och naturligtvis även för oss.

Tyvärr tvingas vi konstatera att Lovette Ofori är långtidsskadad. Han har ådragit sig en skada som enligt prognosen från medicinska teamet kommer att hålla honom borta från spel för resten av säsongen.

