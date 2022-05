Två supportrar till Helsingborgs IF portas från svensk elitfotboll i ett halvår efter att ha tänt en rökfackla under matchen mellan Helsingborgs IF och IF Elfsborg uppger Helsingborgs Dagblad.

Under matchen mellan Helsingborgs IF och IF Elfsborg den 21 april tände två supportrar en rökfackla.

Nu uppger Helsingborgs Dagblad att supportrarna portas från svensk elitfotboll under ett halvår.

Beslutet är taget av åklagarmyndigheten i Helsingborg efter ansökan från ansökan från polisen och Svenska Fotbollförbundet.

De två männen som är 35-, respektive 40 år gamla portas alltså från allsvenskan, svenska cupen och landskamper som anordnas av UEFA och FIFA i Sverige.

