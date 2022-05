Under de två senaste matcherna har Nikola Djurdjic bara fått spela 19 minuter för sitt Degerfors. 36-åringen står bakom sina tränare, men han visar ändå ett tydligt missnöje med situationen.

– Om de tar mig till Degerfors måste de veta hur de ska använda mig. Det är inte lätt för alla att förstå det, säger Djurdjic till Sportbladet.

Degerfors IF har inlett säsongen tungt och ligger just nu näst sist i allsvenskan. Nikola Djurdjic som plockades in förra sommaren har hittills inte noterats för en enda poäng.

– Vad ska jag säga? Normalt är jag van vid att göra poäng i nästan alla matcher i allsvenskan. Nu har det varit lite tufft, säger Djurdjic till Sportbladet.

Djurdjic som varit både petad och avstängd under inledningen av allsvenskan ger sin bild av varför det ännu inte lossnat för honom.

– Först och främst har jag tillbringat väldigt få minuter på min riktiga position. Vi har inte min bästa position i det här laget. Jag är van vid att spela ”nummer 10” och i princip existerar inte den positionen i Degerfors.

– Sedan har jag inte tillbringat tillräckligt många minuter på planen. Jag har redan varit avstängd två gånger och var sjuk i en match. Det är inget som har funkat för mig personligen.

Trots att det bara blivit 19 minuters speltid under de senaste matcherna känner inte anfallaren något behov av en förklaring från tränarduon Holmberg/Solberg.

– Tränarna gör det bästa de kan på sitt sätt och det är okej för mig. Jag accepterar det. Alla kan inte alltid vara glada, det har jag varit tillräckligt länge inom fotbollen för att veta. Men om de tar mig till Degerfors måste de veta hur de ska använda mig. Det är inte lätt för alla att förstå det.

I dag ställs Djurdjic och Degerfors mot hans gamla klubb Malmö FF. Matchen på Stora Valla börjar 15:00.

