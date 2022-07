AIK-talangerna Ahmad Faqa och Adam Kiani besöker just Sandvikens IF, detta bekräftar AIK. Faqa som under våren var utlånad till Västerås SK kommer även att spela lagets träningsmatch mot Täby i kväll.

Texten uppdateras:

Ahmad Faqa besöker Sandvikens IF och kommer att delta i deras träningsmatch mot Täby FK i kväll.



"Ahmad är där för att bekanta sig för att identifiera bästa möjliga utvecklingsmiljö", säger herrlagets sportchef Henrik Jurelius.



Besöker Sandviken gör även Adam Kiani (AIK U19). pic.twitter.com/GYsbpQoMhG — AIK Fotboll (@aikfotboll) July 22, 2022

