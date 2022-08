Genom åren har Vasalund fått fram flertalet unga talanger. Namn som Djurgårdens Isak Hien kommer exempelvis därifrån.

Och nu har man fått fram ännu ett spännande namn – Noel Birgoth, 15 – som nu är och tränar med AS Roma

– Det är ytterligare ett bevis på att vår akademi får fram duktiga spelare där Noel fått inbjudan från Roma, uttalar sig klubben på officiella hemsidan.

Noel Birgoth är en spännande talang som flyttades upp till Vasalunds A-lag i slutet på november 2021, trots sin ringa ålder. Och han har uppenbart nu gjort stort intryck.

Enligt Vasalunds hemsida så är 15-åringen nu och tränar med AS Roma.

- Det är ytterligare ett bevis på att vår akademi får fram duktiga spelare där Noel fått inbjudan från Roma. Noel som är född 2007 har under våren flyttats upp till herrlaget och dessutom redan hunnit debutera i en tävlingsmatch med herrarna. Den fina insatsen under våren har inte gått Italienska Roma obemärkt förbi där han nu fått chansen, uttalar sig klubben.

Det här är inte första gången som storklubben har varit på besök för att följa Vasalaunds talanger.

“AS Roma har sedan en längre tid tillbaka visat ett större intresse för Vasalund och kommit på flera besök för att titta på klubbens verksamhet. Redan under en av dessa vistelser fick de upp ögonen för Noel.", kommunicerar man vidare på hemsidan.

