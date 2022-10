Mikael Lustig meddelar nu via AIK:s hemsida att det här blir veteranens sista år som elitfotbollsspelare.

AIK värvade hem den tidigare landslagsbacken sommaren 2020 och sedan dess har Mikael Lustig varit en viktig del i klubben.

Nu står det klart att 35-åringen lägger skorna på hyllan efter säsongen.

– Tack AIK Fotboll. Omedelbart när jag kom till AIK kände jag mig varmt välkommen av alla. Det har varit en stor ära för mig att spela i AIK och jag kommer minnas tillbaka till den här tiden i mitt liv under lång tid framöver. Jag vill rikta ett stort tack till supporterna, personalen på Karlberg, mina medspelare och alla andra som jag träffat under åren i klubben. Nu kör vi in i kaklet, fem matcher återstår och den första är ett derby på söndag, säger Mikael Lustig.

Sportchef Henrik Jurelius:

– Mikael anslöt till AIK när klubben resultatmässigt svajade och var mitt i en pandemi med utmanande förutsättningar. Hans intåg blev naturligt och positivt på alla sätt. Mikael har tagit ett stort ansvar i laget på träning som match. Jag vill tacka Mikael för hans insatser i klubben på och utanför planen. Ett stort tack även för hans insatser för svensk fotboll, säger han på hemsidan.

Tack för allt, Mikael Lustig! pic.twitter.com/s78Fbkw9B6 — AIK Fotboll (@aikfotboll) October 13, 2022

