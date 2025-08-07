JUST NU: Hammarby spelar upp sig i Trondheim

Under torsdagen gästar Hammarby norska Rosenborg.

Detta i den tredje kvalomgången av Europa Conference League.

Matchen är igång – följ den här!

Efter att ha slagit ut belgiska Royal Charleroi ställs Hammarby mot norska Rosenborg BK i den tredje kvalrundan till Conference League.

Kvällens match spelas på Lerkendal Stadion i Trondheim innan returen spelas i Stockholm nästa vecka.

***

Redan i den andra minuten skapade hemmalaget sin första chans när man kom till skott som senare renderade i en hörna.

En minut senare rann Sebastian Tounekti igenom när han serverades en passning från Nahir Besara. Friläget blev dock aldrig av då norrmannen blev fråntagen bollen och nedgjord.

– Besara slarvar lite tycker jag, säger Sportbladets expert Pontus Wernblom i sändningne.

Det var minst sagt en intensiv inledning i Trondheim då båda lagen tryckte på för ett ledningsmål. I den tolfte minuten var Tounekti nära att hitta rätt ännu en gång. Denna gång genom en omställning där yttern vikt in och skjutit mot den första stolpen – och målvakten räddat.

Kort därefter testade Nahir Besara ett avslut som Tangvik räddade snyggt. Det spelade dock inte så stor roll då lagkaptenen var offside när han fick bollen.

Med omkring 20 minuter spelade hade Rosenborg kopplat grepp om bollen om kom till avslut mot Hahn, men utan att hota.

38 minuter spelade var Rosenborg nära att rinna igenom och ropade även på straff efter att Victor Eriksson gjort ner Ceide. Däremot var RBK-spelaren offside i förstaläget och domaren behövde därför inte agera kring straffsituationen.

0-0 blev den första halvlekens resultat när domaren blåste för halvtidpaus.

I inledningen av den andra akten kom Hampus Skoglund till ett fint läge efter att Sebastian Tounekti hittat ytterbacken. Skottet gick dock i täck innan Skoglund kom in fel i den efterföljande tacklingen.

Med 49 minuter på klockan blåste huvudomaren av matchen på grund av rökutveckling på arenan – som kommit från pyroteknik i hemmaklacken. Avbrottet skulle dock inte vara längre än någon minut innan matchen åter var igång.

Efter en period av Rosenborg-övertag var Hammarby nära att ta ledningen med 25 minuter kvar att spela. Detta genom Tounekti som skickat in en boll i straffområdet som studsat läskigt för hemmalaget men sedan slutat med ett skott över.

Med 67 minuter på klockan var det hemmalagets tur att skapa ett stort läge. Denna gång genom ett tungt skott från Aslak Witry som Warner Hahn gjort en fin räddning på.

En stund senare var Sebastian Tounekti nära att hitta fram med en cutback i straffområdet efter en omställning, men norrmannen fick bollen för långt ifrån sig och prickade fel med passningen.

***

Startelvor:

Hammarby: Hahn; Skoglund, Eriksson, Winther, Pinas; Karlsson, Besara, Adjei; Johansson Schellhas, Erabi, Tounekti.

Rosenborg: Tangvik; Witry, M. Ceide, Nemcik, Pereira, Väänänen, Selnaes, Nordli, Sunde, Islamovic, E. Ceide.