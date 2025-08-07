”Tycker inte att Rosenborg lever upp till förväntningarna alls”

Hammarby har inte fått hål på Rosenborg i Trondheim efter den första halvleken.

Detta trots att man haft två tämligen stora lägen.

– Jag tycker att det är Hammarby som är bäst i första halvlek, säger Sportbladets expert Pontus Wernbloom i paus.

Efter en svängig, och intensiv, första halvlek mellan Roseborg BK och Hammarby i Conference League är ställningen 0-0.

Detta trots att bortalaget från Stockholm har haft två stora lägen att ta ledningen, båda genom Sebastian Tounekti.

Strax efter avspark höll norrmannen på att rinna igenom när han serverades en passning från Nahir Besara. Friläget blev dock aldrig av då norrmannen blev fråntagen bollen och nedgjord.

Nästa läge skapade Tounekti i den tolfte minuten. Även denna gång genom en omställning där yttern vikt in och skjutit mot den första stolpen – och målvakten räddat.

– Första fem minuterna tyckte jag att det var lite ”Hawaii” från båda hållen. Sedan tycker jag att Hammarby kommer in i matchen och får den lite dit de vill. Jag tycker inte att Rosenborg alls lever upp till förväntningarna jag hade på dem. Jag tycker att det är Hammarby som, inte kontrollerar, men som är bäst i första halvlek, säger Sportbladets expert Pontus Wernbloom.

