Drömstart för AIK mot Györi – Besirovic slår till
Under torsdagen tar AIK mot ungerska Györi på Strawberry arena.
Detta i den tredje kvalomgången av Europa Conference League.
Redan i den sjunde minuten tog ”Gnaget” ledningen – genom Dino Besirovic.
Efter att ha besegrat estniska Paide Linnameeskond med hela 8-0 över två möten kliver AIK in i den tredje kvalomgången till Conference League.
Det gör man genom att välkomna ungerska Györi ETO på hemmaplan innan man nästa vecka returspelar i Ungern.
Då tog det inte lång tid innan AIK kopplade grepp om matchen. I den sjunde minuten fick Erik Flataker bollen felvänd på offensiv planhalva, vände upp och spelade fram Dino Besirovic till ett fint avslutsläge. Därifrån gjorde bosnier-portugisen inga misstag och rullade in 1-0 framför hemmapubliken.
Matchen pågår, följ den här!
