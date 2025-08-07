Drömstart för AIK mot Györi – Besirovic slår till

Under torsdagen tar AIK mot ungerska Györi på Strawberry arena.

Detta i den tredje kvalomgången av Europa Conference League.

Redan i den sjunde minuten tog ”Gnaget” ledningen – genom Dino Besirovic.

Efter att ha besegrat estniska Paide Linnameeskond med hela 8-0 över två möten kliver AIK in i den tredje kvalomgången till Conference League.

Det gör man genom att välkomna ungerska Györi ETO på hemmaplan innan man nästa vecka returspelar i Ungern.

Då tog det inte lång tid innan AIK kopplade grepp om matchen. I den sjunde minuten fick Erik Flataker bollen felvänd på offensiv planhalva, vände upp och spelade fram Dino Besirovic till ett fint avslutsläge. Därifrån gjorde bosnier-portugisen inga misstag och rullade in 1-0 framför hemmapubliken.

Matchen pågår, följ den här!