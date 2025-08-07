JUST NU PÅ FD: ”Wow – bästa han gjort sedan han kom till AIK”

AIK med taktpinnen direkt i kvällens Conference League-match.

1-0 efter några minuter mot Györi – och vilket nummer av Erik Flataker.

Passningen till målet – bara att njuta.

AIK tog ledningen redan i den sjunde minuten, och det var Dino Besirovic som gjorde det.

Men det var ändå framspelningen som var den stora behållningen. Erik Flataker med så mycket kyla när han vinklade ner passningen på djupet till målskytten som löpte in i straffområdet.

Hög klass på det där och det bästa norrmannen gjort sedan han kom till AIK.

Matchen pågår, följ den här!