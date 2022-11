JUST NU: Johan Elmander kan göra comeback – klar för ny klubb

Förre utlandsproffset och landslagsmannen Johan Elmander är nu klar för sin moderklubb Holmalunds IF, meddelar klubben på sin hemsida.

– Tanken är att jag ska vara med och träna och kanske om kroppen håller spela några matcher, säger 41-åringen.

Johan Elmander har gjort 490 proffsmatcher och 85 A-landskamper i sin spelarkarriär. Klubbar som Örgryte, Feyenoord, Djurgården, Breda, Bröndby, Toulouse, Bolton, Galatasaray och Norwich har han representerat.

Nu står det klart att han kliver in i sin moderklubb Holmalunds IF, där tanken främst är att han ska kliva in i en ledande roll.

– Tanken är att jag kommer att hålla i en del träningar och även vara ett bollplank åt klubbens många lovande talanger så att de kan utvecklas på rätt sätt. Jag kommer givetvis hjälpa och inspirera de äldre också. Jag hoppas även få med mig ”gästtränare” vid några tillfällen, säger förre landslagsstjärnan.

Det kan även bli aktuellt att han gör comeback i match.

– Ja, tanken är att jag ska vara med och träna och kanske om kroppen håller spela några matcher. Vem vet, kanske får man chansen att spela någon match med bröderna Peter och Patrik nästa säsong…

Holmalunds IF spelar i division 3 Nordvästra Götaland.

