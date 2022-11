Ny chefsscout presenterad av Örgryte IS – Matti Demegård.

Ett nygammalt namn som kommer in i Örgrytes organisation.

– Det är fantastiskt roligt att kunna återvända hit efter alla dessa år, säger Demegård till ÖIS hemsida.

Matti Demegård tillhörde Örgryte under åren 2000-2007, först som sjukgymnast och senare som assisterande tränare.

Örgryte har letat efter en chefsscout under hela hösten och nu står det klart att han återvänder, den här gången i rollen som chefsscout.

“I rollen kommer Matti leda och organisera föreningens scoutingarbete på herrsidan. Något som innebär att se och analysera spelare såväl på lokal som nationell nivå och skapa en systematik i sättet föreningen arbetar med spelarrekrytering. Ett område föreningen identifierat att man vill förstärka för att på sikt kunna ta kliv sportsligt.”, förklarar klubben hans nya roll.

Tf. klubbchef Andreas Karlsson ser det här som en viktig tillsättning.

– En nyckel för att klättra i den sportsliga hierarkin är att få ut så mycket som möjligt per investerad krona i spelartruppen och då är ett välstrukturerat arbete med rekrytering A och O. Med Matti som chefsscout får vi in en person som kan skapa en struktur i vårt sätt att rekrytera spelare och i hur vi kartlägger marknaden av spelare. Detta dels för att kunna hitta guldkorn i lägre divisioner men även för ha ett så bra underlag som möjligt när vi rekryterar mer profilerade spelare.

Matti Demegård uttalar sig.

– Det är fantastiskt roligt att kunna återvända hit efter alla dessa år. Initialt handlar det ju om att sätta sig ned och få till en bra fördelning i våra roller men jag hoppas att kunna komma in och förhoppningsvis bidra med den erfarenheten och kunskapen jag samlat på mig under de här åren både nationellt och internationellt. Mitt uppdrag är ju att strukturera scoutingarbetet och jag vill bidra med att vi får en utväxling på de rekryteringarna vi gör. Förhoppningsvis innebär det att vi undviker en del fallgropar också. Min roll kommer ju handla om att hitta spelare som passar in som människor och rent fotbollsmässigt men att vi också väljer bort det vi tror inte passar i vår profil.

I FOKUS: Haalands sanslösa höst i Premier League:

Matchrapporter: Jubel för Örgryte efter seger sammanlagt mot Sandvikens IF Bra start för Örgryte efter seger med 2-0 mot Sandvikens IF Örgryte måste kvala efter förlust mot Brommapojkarna Missat kval för Skövde AIK efter förlust mot Örgryte Örgryte imponerade borta mot Öster