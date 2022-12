JUST NU: Östersunds FK beviljas elitlicens för 2023

Det har varit oklart i flera veckor men nu står det klart att Östersunds FK beviljas elitlicens för 2023. Detta efter att Svenska Fotbollsförbundets Licensnämnd presenterat sitt elitlicensbeslut för 2023.

Östersunds FK hölls sig mirakulöst kvar i superettan efter kvalspel mot Falkenbergs FF, men allt var inte frid och fröjd trots kvalsegern.

Dagen efter meddelade ÖFK att man behövde få in 10 miljoner kronor, något man tillslut lyckades med via donationer samt att Östersunds Transferintressenter AB gick in med omkring 8 miljoner kronor.

Sedan man fått in pengarna har man väntat på licensnämndens beslut och nu står det klart att man erhåller licens för spel i superettan 2023.

– Vi är otroligt glada för beslutet. Under hela processen har vi presenterat ett starkt underlag för Licensnämnden, där vi visat en stark handlingskraft med hjälp av supportrar och sponsorer samtidigt som vi visat en trovärdig budget för 2023. Nu kan arbetet för kommande säsong 2023 påbörjas på allvar, säger Tom Pripp, ordförande för Östersunds FK Elitfotboll AB.

