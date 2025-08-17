Uppgifter: Tottenham försöker igen med Savinho

Savinho kan lämna Manchester City.

Tottenham uppges försöka igen med att köpa brassen.

Detta enligt transferexperten Fabrizio Romano.

För ungefär en vecka sedan kom uppgifterna om att Manchester Citys Savinho kan lämna för ligakonkurrenten Tottenham.

Nu rapporterar silly-journalisten Fabrizio Romano att Tottenham kommer att försöka igen med brassen. Även spelaren själv uppges vara sugen på en flytt till Londonklubben.

Samtidigt rapporterar Romano att City har stängt för en potentiell affär.

Savinho anslöt till Manchester City i somras i fjol och står noterad för tre mål och 13 assist på 48 matcher.