AVSLÖJAR: Gais närmar sig förre Empoli-talangen   

Det har varit på gång ett tag.

Enligt FD:s uppgifter ser nu Gais ut att vara på väg att lägga beslag på bjässen Shalom Ekong.

I mitten av förra månaden avslöjade FotbollDirekt att Gais planerade att ta en av ettan-fotbollens bästa på ett provspel.

Ett kort stycke senare blev det officiellt att IFK Stocksunds Shalom Ekong skulle få chansen.

Åtta mål i Ettan Södra vid tidpunkten fick till sist fick Gais tekniske direktör Magnus Sköldmark att glänta på dörren.

Och dagarna med den allsvenska tabellsexan visar sig ha imponerat.

Enligt FotbollDirekts uppgifter så bra att den närmare 90 kilo tunge anfallaren nu beskrivs som högaktuell för en övergång.

Mycket talar, enligt FD:s uppgifter, för att en affär blir klar inom närmaste dagarna.

En eventuellt övergång och logiken i det stärks av att han beskriv som väldigt lik succéspelaren Ibrahim Diabate, som ryktas vara på väg bort från Gais.

Shalom är bror till Malmö FF:s Emmanuel Ekong och hans pappa är förre Gais- och Dif-stjärnan Prince Ikpe Ekong.

Det här är för övrigt en kille som beskrivs som en snabb powerforward och dominant i man-mot-man-spelet.

När det kommer till tidigare erfarenhet så är den av speciellt märke med tanke på att han precis som brorsan har tillhört förra Serie A-klubben Empolis akademi, samt även spelat för Al Nasr i Förenade Arabemiraten.

Totalt den här säsongen har det blivit tio mål och en assist på 15 matcher i ettan. Två av målen kom senast han spelade (vilket var i 2–1-segern mot Örebro Syrianska förra helgen), igår mot IF Karlstad var han inte med.