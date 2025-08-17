Uppgifter: De Gea kan återvända till United

Den förre Manchester United-målvakten David De Gea kan återvända.

Detta då spanjorens kontrakt innehåller en utköpsklausul.

Det rapporterar The Sun.

David De Gea lämnade Manchester United 2023 i samband med att hans kontrakt löpte ut. Sedan anslöt han till Fiorentina 2024 och var med när klubben slutade på en sjätteplats i Serie A förra säsongen. Nu kan han göra comeback i Premier League för sin gamla klubb.

Målvakten skrev nyligen ett nytt kontrakt med ”la Viola” men det ska finnas en utköpsklausul för en liten summa, enligt The Sun. Något Manchester United uppges ha fått nys om.

David De Gea har gjort 545 tävlingsmatcher under sin tid i Manchester United.