Eberechi Eze är på väg bort från Crystal Palace.

Stjärnan kommer dock att starta i lagets Premier League-premiär.

Detta enligt The Athletic.

Eberechi Eze har kopplats ihop med en flytt från Crystal Palace. Engelsmannen har enligt transferexperten Fabrizio Romano velat göra en flytt till ligakonkurrenten Tottenham.

Den offensiva mittfältaren jagas av Spurs samtidigt som Crystal Palace aktivt tittar på en ersätter. Enligt The Athletic kommer Eberechi Eze att vara med i Palaces startelva i Premier League-matchen mot Chelsea under söndagen.

Eberchi Eze har kontrakt till sommaren 2027 med Crystal Palace. Matchen mot Chelsea drar i gång 15.00.