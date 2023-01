Nu FIFAs nya regelverket trätt i kraft – ställer helt nya krav på agenter

I december 2022 så antogs nya regler inom FIFA för förmedlare/agenter.

Ett regelverk som trädde i kraft igår(måndag).

Bland annat är det från och med 1 oktober 2023 obligatoriskt för dessa att inneha FIFA-licenser för att få arbeta som agent, enligt Svenska Fotbollsförbundets hemsida.

Det här nya regelverket som kommer att implementeras gör bland annat att fotbollsspelare, föreningar och tränare inte kommer att kunna använda sig av icke licensierade agenter från 1 oktober senare i höst.

Hela nya regelverket antogs alltså i december 2022 och de nya FIFA Football Agent Regulations (FFAR) trädde i kraft under gårdagen (9 januari).

Mer information om alla regeländringar finns på fifa.com.

Bakgrunden till förändringarna förklaras bland annat enligt följande på sajten:

"Nya reglerna ska garantera professionella och etiska minimistandarder för yrket som fotbollsagent, inklusive ett obligatoriskt licenssystem.

Initiativet är en del av FIFA:s ansträngningar för att modernisera fotbollens regelverk och för att skydda fotbollsöverföringssystemets väl fungerande"

På förbundets går det att läsa om en ny plattform –”FIFA Agent Platform” . Där man som agent/förmedlare bland annat kommer att kunna ansöka om licens och genomgå föreskrivna fortbildningar. Plattformen hittar du här.

Vidare förklaras det följande:

"För att erhålla licens krävs bland annat att man avlagt skriftligt kunskapsprov med godkänt resultat. Det första provtillfället kommer att äga rum den 19 april 2023 i stockholmsområdet. Sista anmälningsdag för detta provtillfälle är den 31 mars 2023.

Undantag från kravet att genomgå skriftlig examination kan endast medges den som tidigare haft FIFA-licens under FIFA:s agentregelverk (versionerna från 1991, 1995, 2001 eller 2008) och under förutsättning att de krav som framgår av artikel 23 i FFAR är uppfyllda. Ansökan om licens under dessa förutsättningar måste ske senast den 30 september 2023."

