AVSLÖJAR: Genombrott för Bajen - nya dealen med Besara

I dag kan FotbollDirekt.se avslöja ett lättnadens besked för Bajen: Nahir Besara förlänger.

Till sist så uppges nu, enligt FD:s källor, svåra förhandlingar ha lossnat och parterna är överens om ett nytt kontrakt.



Nahir Besara har sett ut att kunna gå förlorad för Hammarby, en bild som varit oroväckande så många namn som har försvunnit denna vinter.

Med den händelseutveckling vi har sett så har Nahir Besara på många vis setts som ny etta i Bajen.

Problemet är bara att han med ett utgående kontrakt inte har kommit överens om ett nytt.Fotbollskanalen rapporterade för första gången för flera månader om gnissel, innan FotbollDirekt.se kunde redogöra för att stjärnan fick en viss löneförhöjning under den gångna säsongen.Sportchef Jesper Jansson har sedan gått ut och hävdat att man har lämnat ett bra bud, medan huvudpersonen själv hävdat att en hel del skiljer mellan buden.Så sent som för några dagar sedan kunde även FD redogöra för, genom säkra källor, att turkiska Konyaspor håller sig framme i sista stund, ett transferfönster som stängde under gårdagen.Så i dag kan vi avslöja att en förlängning trots allt ligger klar mellan parterna,. Kontraktet som går ut i december kommer nu inom kort ersättas med ett nytt.Hur långt det är framgår ännu inte, men när han kom i februari förra året så skrev han på för två år.Längre artikelversion följer inom kort.