Klart: Ovalle till Orlando Pride – i rekordaffär

Orlando Pride slår till med en världsrekordvärvning.

Klubben värvar mexikanska Lizbeth Jacqueline Ovalle.

– Jag är redo att ge mitt allt, säger hon i ett uttalande.

Den amerikanska klubben Orlando Pride har satt ett världsrekord. Värvningen av Lizbeth Jacqueline Ovalle blir den dyraste damfotbollsspelaren någonsin när hon köps loss från mexikanska Tigres.

– Jag är väldigt glad över att ansluta till Orlando Pride. Jag kommer hit med tydliga mål om att vinna titlar och sätta avtryck tillsammans med klubben. Jag är redo att ge mitt allt och hjälpa Orlando Pride att vara det ledande laget, säger hon i ett uttalande.

Enligt uppgifter landar affären på 1,5 miljoner dollar ( drygt 14,4 miljoner kronor). Det tidigare rekordet sattes när Arsenal värvade Olivia Smith från Manchester United för 1,36 miljoner dollar (14,3 miljoner kronor).

Ovalle skriver ett kontrakt över 2027 med Orlando Pride, som ligger på en tredjeplats i NSWL.