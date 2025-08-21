Romano: Victor Boniface till Milan

Victor Boniface kan lämna Bayer Leverkusen.

Anfallaren är klar för AC Milan.

Det rapporterar transfergurun Fabrizio Romano.

Victor Boniface är klar för Serie A. Transferexperten Fabrizio Romano presenterar anfallaren som ”here we go” till AC Milan.

Boniface lämnar Bayer Leverkusen på lån till den italienska klubben i en affär värd fem miljoner euro (56 miljoner kronor).

Det ska där till finnas en köpoption tillgänglig nästa sommar på 24 miljoner euro (motsvarande 268 miljoner kronor). Enligt Romano ska Boniface genomföra läkarundersökningen för att sedan presenteras som ny spelare i Milan.

Anfallaren står noterad för totalt 31 mål på 62 matcher efter två säsongen i Bayer Leverkusen.