JUST NU: Så ställer Häcken upp mot Cluj

Häcken möter Cluj i ECL-playoff.

Så ställer Hisingenklubben upp.

Det blev uttåg i Europa League-kvalet för BK Häcken när de föll mot norska Brann.

Nu får de en chans att ta sig till Europa Conference League. I playoff-mötet väntar rumänska Cluj.

Häcken-tränaren Jens Gustafsson gör två förändringar från matchen mot Öster. Etrit Berisha är tillbaka i målet efter att Andreas Linde vaktat buren senast. Där till startar Isak Brusberg som ersätter Sanders Ngabo i offensiven.

Startelvor:

Häcken: Berisha – Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundqvist – Rygaard, Gustafson, Andersen – Svanbäck, Brusberg, Layouni

Cluj: Hindrich – Bosec, Sinyan, Ilie, Camora – Emërllahu, Keita, Korenica – Cordera, Munteanu, Nkololo