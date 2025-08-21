Sky: Eze missar playoff-matchen för Crystal Palace

Eberechi Eze är nära en övergång till Arsenal.

Nu kommer han inte att spela mot Fredrikstad i ECL-playoffmatchen.

Det rapporterar Sky Sports.

Eberechi Eze närmar sig en övergång till Arsenal. Crystal Palace-stjärnan uppges inleda en läkarundersökning med ”Gunners”, enligt transfergurun Fabrizio Romano. Detta efter att han under längre tid kopplades ihop med en flytt till Tottenham.

Nu ser nästa klubbadress ut att bli Arsenal och Eze uppges missa matchen mot Fredrikstad i playoff-matchen till Conference League. Det rapporterar Sky Sports.

Eze-affären uppges landa på 60 miljoner pund (780 miljoner kronor).

Matchen startar 21.00.



