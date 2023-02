Twitter-kontot The Second Tier med 74 000 följare hyllar Viktor Johansson

Enligt det mycket populära Championship-kontot är svensken hela ligans bästa målvakt den här säsongen.

24-årige Viktor Johansson slog sig fram i Hammarby som ungdomsspelare och lämnade redan 2014 (som 16-åring) Hammarby för Aston Villa.

The best goalkeeper in the Championship this season. pic.twitter.com/RmJrHlKk4D