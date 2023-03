Oliver Alfonsi är redan etablerad i Varbergs BoIS seniortrupp. Nu är lillebror Diego Alfonsi, 16, på väg upp i det allsvenska lagets seniortrupp han också.

19-åringen Oliver Alfonsi är redan noterad för 39 allsvenska matcher för Varbergs BoIS. I snart två års tid har han även hunnit bli en given del i lagets startelva.

Nu under våren har även lillebror Diego Alfonsi fått chansen i A-truppen, han har även fått en del speltid. Det har blivit en helt ny upplevelse för båda.

– Det är inte alla som får uppleva detta, att få vara på träningsläger med ett A-lag med sin egen bror, på den här nivån dessutom, säger Diego till Hallands Nyheter.

Diego vill inte flyga iväg allt för mycket utan håller sina förväntningar realistiska inför kommande allsvenska säsongen.

– Inte just den här säsongen. Jag känner själv att jag inte är redo för en plats i startelvan, utan jag hoppas på att få starter med Gif och U21 och få in seniorfotbollen i kroppen på ett annat sätt. Under matcherna jag fått spela märker vi vissa grejer jag gör fel som kan leda till baklängesmål. Vi får se var säsongen tar en, men på lite längre sikt vill jag så klart ta en plats.

Storebror har däremot tydliga mål med säsongen och säger så här till Hallands Nyheter:

– Jag hoppas verkligen att jag ska kunna leva upp till mina egna förväntningar i år. Att göra betydligt fler poäng och bättre insatser, att slå igenom på riktigt. Första åren blir man lite tagen av stunden med all publik och all uppmärksamhet. Det känns som att jag kommit förbi det nu och bara kan gasa.

