Officiellt: AIK presenterar nyförvärv från Spanien

ANNONS

AIK:s sista (?) värvning i det här fönstret är i hamn.

Klubben bekräftar på sin hemsida att man värvat Lamine Dabo.

Dabo provtränade med AIK och spelade två träningsmatcher för klubben under hösten 2022.

– Lamine är en ung spelare från Spanien som tränade och spelade träningsmatcher med oss i höstas och gjorde ett bra intryck för framtiden.

– Då vi har haft en del ändringar i truppen på det defensiva mittfältet under de senaste dagarna så valde vi att bredda truppen just på den positionen genom att ta in Lamine, säger Manuel Lindberg, VD/klubbdirektör och tf sportchef till AIK:s hemsida.

Mittfältaren är född i Senegal men uppvuxen i Spanien dit han flyttade som ettåring.

Han var med i träningsmatcherna för AIK mot Sirius och Västerås under november 2022.

AIK har skrivit ett femårigt avtal med Dabo, som sträcker sig till och med den 31 december 2027. Lamine kommer från den spanska klubben CD Constància

Mario Vuskovic avstängd två år – testade positivt för epo