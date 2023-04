JUST NU – PÅ FD: Tre lättnadens suckar för AIK: ”Snabbare än någon vågat tro”

ANNONS

Färsk derbyseger mot Bajen och så en ny sportchef på plats.

I dag kommer ytterligare tre tunga AIK-nyheter.

Ola Gustavsson är rutinerad nyhetschef på FotbollDirekt. Dagligen levererar Ola nyheter och exklusiva vinklar.

Kittlande information kring spelet bakom i allsvenska kulisser – därför har vi formatet “Olas News” som kommer flera gånger i veckan.

AIK gick in i derbyt med blytung press men kom ut från detsamma med en stor lättnad.

2-0-segern ger efterlängtad arbetsro, även om vi bisarrt nog bara är tre omgångar in av årets allsvenska.

Nu kommer mer ljus.

Efter derbyt så har nu en nu sportchef blivit officiell i Thomas Berntsen och i dag så säger nu källor inom AIK att så väl John Guidetti som Viktor Fischer kommer att finnas med mot Värnamo.

Den förstnämnde berättade jag om redan i onsdags, kring Fischer så rapporteras hans sjukdomsproblem nu vara helt borta.

Men inte nog med det: Nu rapporteras även AIK:s sportsliga ledning ha hopp om Aboubakar Keita som comebackaktuell inom tio dagar, det har gått så mycket snabbare än någon har vågat tro.

Prognosen har tidigare handlat om andra-tredje veckan i maj.

Ja ni hör, gryning för AIK Fotboll.

Lägg även där till det faktum att vd Manuel Lindberg rapporteras må allt bättre under sin time out och nu slipper dubbla stolar när han återinträder den 1 maj igen. Jämte honom så återgår även Fredrik Söderberg till sin roll som vice vd efter att ja agerat stand in som sportchef när Lindberg fick nog.

TV: Ekwall om AIK 2023: