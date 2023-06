Efter dagens lottning – nu får han känna sig som en superstjärna

ANNONS

Häckenstjärnan Simon Gustafsson visar kanske som allra tydligast vilka skilda världar det handlar om inför Champions League-kvalet.

Han är ensam – nära nog – mer värd än allihopa i övrigt.

Drömlott direkt för BK Häcken i Champions League-kvalet.

Vad som väntar är en walesisk stormakt.

Likväl finns en hel del som talar för Häcken i detta möte – här är hela bilden.

Regerande mästarna BK Häcken har idag fått klart vilka som väntar i kommande Champions League-kval. Hisingen-klubben kliver in i kvalrunda 1 och möter då walesiska ligadominanten The New Saints.

Nationellt har klubben vunnit ligan åtta av de tio senaste säsongerna i walesiska ligan.

“TNS”(som de förkortas) är därmed en än större dominant än vad Malmö FF är i Sverige.

Senaste säsongen vann man storstilat med 83 poäng, 22 poäng före tvåan Connah's Quay. Mest uppseendeväckande var dock målskillnaden som slutade på 112 gjorda mål och 17 insläppta på 32 spelade matcher. Det ger ett snitt på 3,5 mål per match.

Därutöver så vann TNS nyligen den nationella cupen i Wales, efter en 6-0-vinst mot Bala Town.

Senast som de inte vann ligan var 2020/2021. De kom även tvåa i ligan säsongen innan.

Det här visar på en walesisk stormakt utan någon egentlig vidare konkurrent.

Hur högt rankade är då The New Saints?

Jo, "TNS" rankas 157:a på UEFA:s klubbranking. De har senaste fem åren plockat ihop 9 000 rankingpoäng.

Inför dagens lottning så var de det 13:e högst seedade laget att möta för Häcken.

Men av de möjliga lotterna var det likväl det lägst rankade som Häcken kunde få.

Det faktumet har säkerligen fått 275-rankade Häcken att pusta ut.

Hur har man levererat i Europaspelet då?

Klubben har trots allt aldrig spelat i ett gruppspel i Europa. Detta trots mängder av försök.

Senast var i fjol då man åkte ut i Conference Leagues kvalrunda två mot Vikingur från Island. Ett lag som Malmö FF slog ut dessförinnan med totalt 6-5 i Champions Leagues första kvalomgång i fjol.

Den stora målskytten:

Declan McManus stod för 19 ligamål på 17 matcher föregående säsong. Totalt gjorde han 33 mål på

Lagets stora stjärna:

Den offensive mittfältaren Ryan Brobbel. 30-årige engelsmannen låg bakom det mesta och stod för 13 mål och 15 assist på 21 matcher. Totalt stod han för 23 mål och 19 assist på 42 matcher.

Imponerande poängskörd som pekar på att det här är mannen som ligger bakom det mesta i offensiv väg. Ett namn som Häcken bör se upp med allra mest.

***

I övrigt så värderas “TNS” trupp till 2,13 miljoner euro, enligt transfermarkt.com. I svenska kronor omvandlas det till ett värde av 25 miljoner kronor.

I jämförelse med Häcken är det två helt olika världar, då Häckens truppvärde idag ligger på 235,3 miljoner kronor.

Alltså är bara Simon Gustafson (23,5 miljoner kronor) värderad nästan lika högt som hela The New Saints trupp är.

