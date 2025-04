JUST NU: Burnley och Leeds tillbaka i Premier League

Leeds United kommer att spela i Premier League nästa säsong.

Det kommer även Burnley att göra.

Detta stod klart efter att båda lagen vunnit sina matcher under måndagen.



Tidigare under måndagen ställdes Leeds United mot Viktor Johanssons Stoke City i The Championsship.



Då tog ”The Whites” tre viktiga poäng i tabelltoppen genom att krossa Stoke med hela 6-0 (!).



En mycket rolig afton för alla hemmasupportrar på Elland Road – men desto mer ledsam för Viktor Johansson i Stoke-målet.



Senare under måndagskvällen ställdes Burnley mot Sheffield United – tvåan mot trean i serien.



Innan matchen stod det klart att Leeds skulle säkra uppflyttning om Sheffield tappade poäng mot ”The Clarets”. Skulle hemmalaget vinna var uppflyttningen säkrad även för dem.



När matchen mellan Burnley och Sheffield United väl hade startat på Turf Moor dröjde det inte mer än 28 minuter innan Josh Brownhill gjorde 1-0 genom att dunka in en retur upp i nättaket från nära håll.



Samme Brownhill skulle även göra 2-1 för sitt Burnley i den 44:e matchminuten, på straffspark. Detta efter att Sheffield kvitterat sju minuter tidigare.



När slutsignalen ljöd innebar det alltså att både Burnley FC och Leeds United kommer att spela i Premier League nästa år – med två matcher kvar att spela i Championship.